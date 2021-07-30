ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Печерский суд отправил под стражу чиновника Минобороны, которого подозревают в вымогательстве $1 млн взятки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение по второму фигуранту дела суд вынесет 2 августа
Решение по второму фигуранту дела суд вынесет 2 августа
Фото: rbc.ua

Начальника Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василия Ракула в качестве меры пресечения отправили под стражу до 23 сентября с альтернативой внесения 10 млн грн залога. Такое решение принял сегодня Печерский суд, сообщает "РБК-Украина".

По информации агентства, решение по второму фигуранту дела – экс-детективу НАБУ Роману Ковтуну – суд вынесет 2 августа.

Об аресте Ракула ходатайствовали представители департамента стратегических расследований Нацполиции и Офиса генпрокурора, пишет "РБК-Украина". 

28 июля подозреваемые не пришли на заседание суда.

Контекст:

О том, что должностное лицо Минобороны и его сообщник собирались получить от компании $1 млн за победу в тендере на строительство жилья для военнослужащих, заявили 23 июля в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. Им сообщили о подозрении в приготовлении к совершению мошенничества в особо крупных размерах – ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе и документы, в которых заранее определен победитель, отметили в Нацполиции. Фамилий фигурантов при этом в ведомстве не называли.

По информации "7 канала", речь идет об участке в Одессе по адресу улица Рассвета, 47.

"Обозреватель" писал, что это не первое уголовное производство, по которому проходит Ракул.

"В 2019 году он обанкротил предприятие Минобороны – Одесский завод строительных материалов. При этом он незаконно взял кредит в размере 20 млн грн под залог основных фондов завода. Деньги предоставила компания ООО "СК "Интехбуд", оформленная на жительницу "ЛНР" Галину Кучеринову. Затем он вывел деньги и имущество предприятия через две фирмы: ООО "Винтер Ленд" и ООО "Ренус Трейд". Компании зарегистрированы на Сергея Кисиля и Игоря Гаркавченко. Согласно документам, они также проживают в "ЛНР". Обе фирмы сейчас находятся в процессе ликвидации", – утверждают журналисты.

По информации издания, правоохранители открыли два уголовных производства в отношении Ракула: о злоупотреблении властью и служебным положением и о присвоении имущества Минобороны.

Теги: Печерский суд, Минобороны, взятка, вымогательство, уголовное производство, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний
  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе
"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе
"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках
"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках
Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу "Танцы со звездами"
Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу "Танцы со звездами"
"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе
"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе
Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео
Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео
"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги
"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги
"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта
"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве
Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве
Умерла известная польская актриса Барбара Поломска
Умерла известная польская актриса Барбара Поломска
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS