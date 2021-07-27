В Нацполиции сообщили о разоблачении схемы с конкурсом на строительство жилья для военнослужащих

Следователи и прокуроры изъяли документы, в которых заранее определен победитель, отметили в Нацполиции Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України / Facebook

"$1 млн за "решение вопроса" с победой в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих – Нацполиция сообщила о подозрении должностному лицу Минобороны и его сообщнику. Им инкриминируют приготовление к совершению мошенничества, совершенное в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Разоблачили деятельность руководителя одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщника оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины", – сказано в сообщении.

Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе и документы, в которых заранее определен победитель, отметили в Нацполиции.

"23 июля на основании полученных доказательств обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, подозреваемые намеревались получить от представителя общества $1 млн и "решить вопрос" с победой в тендере, а затем возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", – сообщили в пресс-службе НПУ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.