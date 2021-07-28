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Судебное заседание по делу о взятке для чиновника Минобороны в $1 млн перенесли из-за неявки подозреваемых

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Прокурор настаивал на принудительной доставке одного из фигурантов в суд
Прокурор настаивал на принудительной доставке одного из фигурантов в суд
Скриншот: Новости 7 канал Одесса / YouTube

Печерский районный суд Киева 28 июля должен был определить меру пресечения бывшему чиновнику одесской мэрии, начальнику Южного управления капстроительства Минобороны Василию Ракулу, которого вместе с бывшим детективом НАБУ Романом Ковтуном подозревают в вымогательстве взятки в размере $1 млн. Об этом сообщает на своем сайте одесский "7 канал".

Журналисты отмечают, что прокурор настаивал на принудительной доставке Ракула в суд, но судья отказала в этом. Ковтун не явился на заседание из-за болезни.

В итоге избрание меры пресечения в отношении обоих подозреваемых перенесли на 30 июля и 2 августа.

ВИДЕО
Видео: Новости 7 канал Одесса / YouTube
Контекст:

О том, что должностное лицо Минобороны и его сообщник собирались получить от компании $1 млн за победу в тендере на строительство жилья для военнослужащих, заявили 23 июля в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. Им сообщили о подозрении в приготовлении к совершению мошенничества в особо крупных размерах – ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе и документы, в которых заранее определен победитель, отметили в Нацполиции. Фамилий фигурантов при этом в ведомстве не называли.

По информации "7 канала", речь идет об участке в Одессе по адресу улица Рассвета, 47.

"Обозреватель" пишет, что это не первое уголовное производство, по которому проходит Ракул.

"В 2019 году он обанкротил предприятие Минобороны – Одесский завод строительных материалов. При этом он незаконно взял кредит в размере 20 млн грн под залог основных фондов завода. Деньги предоставила компания ООО "СК "Интехбуд", оформленная на жительницу "ЛНР" Галину Кучеринову. Затем он вывел деньги и имущество предприятия через две фирмы: ООО "Винтер Ленд" и ООО "Ренус Трейд". Компании зарегистрированы на Сергея Кисиля и Игоря Гаркавченко. Согласно документам, они также проживают в "ЛНР". Обе фирмы сейчас находятся в процессе ликвидации", – утверждают журналисты.

По информации издания, правоохранители открыли два уголовных производства в отношении Ракула: о злоупотреблении властью и служебным положением и о присвоении имущества Минобороны.

Теги: деньги, расследование, Минобороны, взятка, НАБУ, ЛНР, вымогательство, подозрение, уголовное производство, Нацполиция, обыски, судья, суд, прокурор
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