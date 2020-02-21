Пираты захватили украинского моряка у берегов Нигерии – МИД Украины

Неизвестные захватили судно Alpine Penelop, шедшее под флагом Либерии, и вывезли в неизвестном направлении членов экипажа, среди которых один украинец. Об этом сообщил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.

У берегов Нигерии вследствие пиратского нападения на судно захвачен украинский моряк. Об этом агентству "Укринформ" сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", – отметил он.

Дипломат проинформировал, что создана оперативная группа по освобождению членов экипажа.

"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт", – добавил Погорельцев.

В апреле, августе и декабре 2019 года поступали сообщения о нападениях нигерийских пиратов на коммерческие суда, в экипаж которых входили граждане Украины.