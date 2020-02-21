Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Пираты захватили украинского моряка у берегов Нигерии – МИД Украины

Неизвестные захватили судно Alpine Penelop, шедшее под флагом Либерии, и вывезли в неизвестном направлении членов экипажа, среди которых один украинец. Об этом сообщил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.

Стало известно о пиратском нападении на судно Alpine Penelop
Стало известно о пиратском нападении на судно Alpine Penelop
Фото: wikimedia.org

У берегов Нигерии вследствие пиратского нападения на судно захвачен украинский моряк. Об этом агентству "Укринформ" сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", – отметил он.

Дипломат проинформировал, что создана оперативная группа по освобождению членов экипажа.

"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт", – добавил Погорельцев.

В апрелеавгусте и декабре 2019 года поступали сообщения о нападениях нигерийских пиратов на коммерческие суда, в экипаж которых входили граждане Украины.

Теги: МИД Украины, Нигерия, переговоры, посольство Украины, моряки, пираты, Сергей Погорельцев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мне кажется, это издевательство". 25-летняя невеста Павлика объяснила, почему на их свадьбе не будет младшего сына певца
"Мне кажется, это издевательство". 25-летняя невеста Павлика объяснила, почему на их свадьбе не будет младшего сына певца
"Пошли необратимые процессы". Остапчук пожаловался на проблемы с зубами
"Пошли необратимые процессы". Остапчук пожаловался на проблемы с зубами
Мировые знаменитости записали видео в поддержку мальчика, над которым издевались в школе
Мировые знаменитости записали видео в поддержку мальчика, над которым издевались в школе
Джамала выпустила альбом "Свої" с участием alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy
Джамала выпустила альбом "Свої" с участием alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS