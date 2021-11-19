"Подлежит утилизации". Госпотребслужба купила незарегистрированную вакцину от ящура на 30 млн грн

Следствие установило, что в 2019 году чиновники Госпродпотребслужбы в сговоре с представителями частного предприятия, занимающегося поставками вакцин, реализовали схему по закупке вакцины против ящура по завышенной цене.

"Приобретенная за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и не использовалась для прививок и подлежит утилизации. Согласно выводу экспертов, размер ущерба, нанесенного государственному бюджету в результате перечисления денежных средств в пользу поставщика вакцины, составляет около 30 млн грн", – отметили в релизе.

Бывшему чиновнику планируют избрать меру пресечения. Правоохранители провели обыски по адресам проживания людей, задействованных в незаконной схеме, и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.