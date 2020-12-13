Полицейские подозревают мужчину в поджоге отделения полиции во Львовской области

Полиция подозревает 27-летнего жителя Львовской области в поджоге отделения полиции в Новояворовске. По их информации, мужчина разбил окно и бросил в помещение участка дымовую шашку.

Полицейские задержали мужчину в Новояворовске Львовской области, который поджег местное отделения полиции. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины во Львовской области 12 декабря.

Сообщение о возгорании в участковом пункте полиции поступило около 20.00. Огонь повредил окно и подоконник здания.

Пострадавших в результате возгорания нет, во время возгорания отделение было закрыто.

По данным правоохранителей, мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку. Полицейские сообщили, что нашли обвиняемого в поджоге 27-летнего местного жителя через полчаса.

Следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.