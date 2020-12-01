В зоне ООС военный избил и поджег сослуживца – ГБР

Украинский военный в зоне операции Объединенных сил на Донбассе напал на своего сослуживца, чтобы отнять у него деньги. Сейчас пострадавший находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги, сообщили в Госбюро расследований.

26 ноября в зоне операции Объединенных сил на Донбассе 44-летний контрактник – водитель одной из воинских частей – избил и пытался задушить сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

После этого мужчина облил коллегу смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и украл у него 9500 грн, отметили в ведомстве. Сейчас пострадавший находится в Центральной городской больнице города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

27 ноября контрактнику сообщили подозрение в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ч. 2 ст. 406 Уголовного кодекса Украины) и нападении с целью завладения чужим имуществом (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Военного отправили под стражу без возможности внесения залога. В случае доказательства его вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.