Лаборатория, деятельность которой выявили столичные правоохранители, ежемесячно производила до 100 кг психотропных веществ.

Правоохранители изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров Фото: mvs.gov.ua

Полиция Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.

Задержаны девять участников организованной преступной группы. Правоохранители изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров стоимостью 110 млн грн.

В пресс-службе отметили, что проводят следственно-оперативные действия.