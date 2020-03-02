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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками

Лаборатория, деятельность которой выявили столичные правоохранители, ежемесячно производила до 100 кг психотропных веществ.

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Правоохранители изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров
Правоохранители изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров
Фото: mvs.gov.ua

Полиция Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.

Задержаны девять участников организованной преступной группы. Правоохранители изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров стоимостью 110 млн грн.

В пресс-службе отметили, что проводят следственно-оперативные действия.

Теги: интернет, МВД, Арсен Аваков, полиция, наркотики
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