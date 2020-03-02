Во Львовской области в ходе стрельбы погибла девушка, ранен мужчина, полиция проводит спецоперацию

56-летний житель Харьковской области 1 марта в Пустомытах Львовской области выстрелил в голову 22-летней девушке и ранил мужчину, который пытался ей помочь. После стрельбы злоумышленник скрылся. Полиция его разыскивает.

Раненая девушка скончалась по дороге в больницу в карете "скорой" Фото: lv.npu.gov.ua

1 марта в Пустомытах Львовской области произошла стрельба, в результате которой погибла 22-летняя женщина, был ранен мужчина. Полиция разыскивает стрелявшего, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что около 21.00 на улице Садовой в Пустомытах 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца события, который бросился на помощь девушке. Злоумышленник скрылся на микроавтобусе Volkswagen Т5", – говорится в сообщении.

На территории Львовской области ввели полицейскую операцию, к розыску и задержанию злоумышленника привлечены работники всех подразделений полиции области.

Раненая девушка скончалась по дороге в больницу в карете "скорой", 42-летний житель Пустомытовского района с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован.

Вскоре в лесном массиве между селами Навария и Поршна Пустомытовского района полицейские обнаружили микроавтобус, на котором скрылся злоумышленник.

Открыты уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство" и "покушение на убийство". Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

"Внимание! По подозрению в совершении убийства и покушении на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Был одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки. Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение злоумышленника, просим заявить о своем желании на оперативную линию "102". Разыскиваемый может быть вооружен!" – отметили в полиции.