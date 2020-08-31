Полиция назвала имена двух разыскиваемых по подозрению в поджоге автомобиля журналистов "Схем"

Полиция опубликовала данные двух разыскиваемых по делу о поджоге автомобиля съемочной группы программы "Схемы".

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов 30 августа опубликовал в Facebook имена и фотографии двух человек, разыскиваемых по подозрению в организации поджога автомобиля журналистов программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

"Разыскиваем двух "джентльменов" за организацию поджога машины программы "Схемы" "Радіо Свобода". Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест", – написал Небытов.

Объявленных в розыск зовут Проценко Юрий Владимирович и Ободовский Дмитрий Валерьевич. По информации Небытова, оба подозреваемых действовали в составе организованной преступной группы.

"Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", – подчеркнул глава полиции Киевской области.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 26 августа говорил об объявлении в розыск двух из четверых подозреваемых в поджоге автомобиля. Первый, по словам Авакова, является жителем Луганска, а второй его сообщник – из Киева.

Также 26 августа полиция задержала жителя Луганской области по подозрению в поджоге авто журналистов "Схем".

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – "Короли дорог", о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен бывший замглавы Администрации Президента Андрей Портнов.

Полиция квалифицировала событие как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Сегодня утром Аваков сообщил о задержании одного из подозреваемых.