Полиция открыла производство по факту убийства активиста "Правого сектора" в Сумах

"27 октября около 21.00 от оператора линии "103" в полицию поступило сообщение о том, что на улице Заливной стреляло неизвестное лицо и там лежит окровавленный неизвестный мужчина… По указанному адресу обнаружено бездыханное тело мужчины – 29-летнего сумчанина. Предварительно он умер в результате полученного огнестрельного ранения", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.