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Полиция открыла производство по факту убийства активиста "Правого сектора" в Сумах

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Полиция начала расследование убийства
Полиция начала расследование убийства
Фото: mvs.gov.ua

Сумские правоохранители начали расследование убийства активиста "Правого сектора" Александра Иванины, сообщила 28 октября в Facebook пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"27 октября около 21.00 от оператора линии "103" в полицию поступило сообщение о том, что на улице Заливной стреляло неизвестное лицо и там лежит окровавленный неизвестный мужчина… По указанному адресу обнаружено бездыханное тело мужчины – 29-летнего сумчанина. Предварительно он умер в результате полученного огнестрельного ранения", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4477691895650800

Контекст:

Вечером 27 октября в Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину. В организации рассказали, что убийца ждал активиста у подъезда его собственного дома и застрелил мужчину в присутствии его жены. 

Местное издание Sumy Today отмечает, что у активиста был долгосрочный конфликт с братьями Сергеем и Петром Василенко, одного из которых называл "уголовным авторитетом и положенцем (вором в законе) Бурыни". 11 июля Иванина заявлял, что эти люди заказали его убийство. В декабре 2020 года Сергей Василенко стрелял в Иванину в центре Сум, писал портал From-ua.

Теги: МВД, Сумы, убийство, Правый сектор, полиция, расследование, уголовное производство
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