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Полиция провела обыски в "Укрспирте" и у его руководителя

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Блескун, комментируя обыски, заявил, что предприятию "не за что переживать"
Блескун, комментируя обыски, заявил, что предприятию "не за что переживать"
Фото: Укрспирт / Facebook

25 ноября сотрудники Национальной полиции провели обыски в помещении центрального аппарата госпредприятия "Укрспирт", проинформировала пресс-служба предприятия в Facebook.

В "Укрспирте" сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами. Предметом обыска стали документы, касающиеся подготовки предприятия к приватизации. 

https://www.facebook.com/ukrspirt/posts/3933007330135786

Глава "Укрспирта" Сергей Блескун написал в Facebook, что у него тоже провели обыски. 

"Конечно, ничего инкриминирующего не было обнаружено. Предприятие осуществляло полное сотрудничество – все необходимые документы правоохранителям были предоставлены", – написал он. 

Блескун заявил, что предприятию "не за что переживать", так как оно действовало в правовом поле. 

"Реформа спиртовой отрасли продолжается, у нас есть конкретные результаты. Но, к сожалению, всегда есть какие-то подводные камни. Мы реформируем 10-летнюю монополию. Наверное, есть еще силы, которым не нравится, что в стране формируется новый, открытый и конкурентный рынок", – добавил он. 

https://www.facebook.com/sergey.bleskun/posts/2105532662917843

В комментарии "Экономической правде" пресс-служба полиции сообщила, что следственные действия проводили в рамках уголовного производства, открытого в июле 2021 года. Оно касается факта злоупотреблений должностным положением должностными лицами предприятия при проведении приватизации имущества спиртовых заводов. 

Контекст:

1 июля 2020 года вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта.

11 сентября Фонд государственного имущества Украины заявил о начале приватизации предприятий спиртовой отрасли. На продажу государство решило выставить 41 объектов, входящих в госпредприятие "Укрспирт" и 37 заводов, входящих в состав концерна "Укрспирт", сообщается на портале ФГИ. 

15 сентября на площадке "ProZorro.Продажи" разместили объявление о продаже отдельного имущества госпредприятия "Немировский спиртзавод". Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко тогда заявил, что с этого объекта начинается масштабная приватизация спиртзаводов.

В апреле 2021 года в Фонде госимущества сообщали, что провели 23 аукциона по приватизации имущества госконцерна "Укрспирт" на сумму более 1,5 млрд грн. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полиция, обыск, спирт, приватизация, Укрспирт, обыски, Сергей Блескун, госконцерн
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