Полиция провела обыски в "Укрспирте" и у его руководителя

Блескун, комментируя обыски, заявил, что предприятию "не за что переживать" Фото: Укрспирт / Facebook

В "Укрспирте" сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами. Предметом обыска стали документы, касающиеся подготовки предприятия к приватизации.

Глава "Укрспирта" Сергей Блескун написал в Facebook, что у него тоже провели обыски.

"Конечно, ничего инкриминирующего не было обнаружено. Предприятие осуществляло полное сотрудничество – все необходимые документы правоохранителям были предоставлены", – написал он.

Блескун заявил, что предприятию "не за что переживать", так как оно действовало в правовом поле.

"Реформа спиртовой отрасли продолжается, у нас есть конкретные результаты. Но, к сожалению, всегда есть какие-то подводные камни. Мы реформируем 10-летнюю монополию. Наверное, есть еще силы, которым не нравится, что в стране формируется новый, открытый и конкурентный рынок", – добавил он.

В комментарии "Экономической правде" пресс-служба полиции сообщила, что следственные действия проводили в рамках уголовного производства, открытого в июле 2021 года. Оно касается факта злоупотреблений должностным положением должностными лицами предприятия при проведении приватизации имущества спиртовых заводов.