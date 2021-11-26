Полиция провела обыски в "Укрспирте" и у его руководителя

В "Укрспирте" сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами. Предметом обыска стали документы, касающиеся подготовки предприятия к приватизации.
Глава "Укрспирта" Сергей Блескун написал в Facebook, что у него тоже провели обыски.
"Конечно, ничего инкриминирующего не было обнаружено. Предприятие осуществляло полное сотрудничество – все необходимые документы правоохранителям были предоставлены", – написал он.
Блескун заявил, что предприятию "не за что переживать", так как оно действовало в правовом поле.
"Реформа спиртовой отрасли продолжается, у нас есть конкретные результаты. Но, к сожалению, всегда есть какие-то подводные камни. Мы реформируем 10-летнюю монополию. Наверное, есть еще силы, которым не нравится, что в стране формируется новый, открытый и конкурентный рынок", – добавил он.
В комментарии "Экономической правде" пресс-служба полиции сообщила, что следственные действия проводили в рамках уголовного производства, открытого в июле 2021 года. Оно касается факта злоупотреблений должностным положением должностными лицами предприятия при проведении приватизации имущества спиртовых заводов.
1 июля 2020 года вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта.
11 сентября Фонд государственного имущества Украины заявил о начале приватизации предприятий спиртовой отрасли. На продажу государство решило выставить 41 объектов, входящих в госпредприятие "Укрспирт" и 37 заводов, входящих в состав концерна "Укрспирт", сообщается на портале ФГИ.
15 сентября на площадке "ProZorro.Продажи" разместили объявление о продаже отдельного имущества госпредприятия "Немировский спиртзавод". Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко тогда заявил, что с этого объекта начинается масштабная приватизация спиртзаводов.
В апреле 2021 года в Фонде госимущества сообщали, что провели 23 аукциона по приватизации имущества госконцерна "Укрспирт" на сумму более 1,5 млрд грн.