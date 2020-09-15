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"Рынок ждал этого давно". Фонд госимущества впервые выставил на продажу имущество спиртзавода

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил, что на первом этапе ФГИ планирует продать на аукционах 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов.

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Сенниченко: Господа инвесторы, ничего не планируйте на октябрь. График аукционов будет достаточно плотным по два в неделю
Сенниченко: Господа инвесторы, ничего не планируйте на октябрь. График аукционов будет достаточно плотным – по два в неделю
Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

15 сентября на площадке "ProZorro.Продажі" разместили объявление о продаже отдельного имущества госпредприятия "Немировский спиртзавод". 

Как сказано в описании к лоту, речь идет об имуществе Немировского места ведения деятельности и хранения спирта, которое расположено в городе Немиров и на территории Медвежанского сельского совета Винницкой области. 

Глава Фонда госимущества Украины (ФГИ) Дмитрий Сенниченко в Facebook сообщил, что с этого объекта начинается масштабная приватизация спиртзаводов. 

"Государственная монополия на производство спирта – больше не украинская реальность. Рынок ждал этого давно, критически требуя детенизации и демонополизации. И вот: 12 августа Кабмин утвердил необходимую для этого программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020–2023 годы. Поэтому Фонд госимущества переходит к реализации важнейшего аспекта программы – приватизации предприятий, входящих в ГП "Укрспирт" и государственный концерн "Укрспирт", – написал он.

По словам Сенниченко, на первом этапе ФГИ получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов. По его словам, первый аукцион пройдет 15 октября – через месяц после его объявления. 

https://www.facebook.com/dmitry.sennychenko/posts/3433271603361647

"Господа инвесторы, для приватизации государственных спиртзаводов созданы самые благоприятные условия. К лету 2021 года спирт в Украине можно будет производить исключительно на спиртзаводе, купленном у государства на приватизационном аукционе. Ведь закон предусматривает, что разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий по производству спирта будут предоставляться только с 1 июля 2021 года. В настоящее время у вас все преимущества перед теми, чей спиртовой бизнес пока только в планах. Более того, государство защитило украинского производителя ограничением импорта спирта в Украине, которое будет действовать до 1 января 2024 года. Так что, господа инвесторы, ничего не планируйте на октябрь. График аукционов будет достаточно плотным – по два в неделю", – добавил он.

Теги: Фонд госимущества, спирт, приватизация, монополия, Укрспирт, ProZorro, имущество, Дмитрий Сенниченко, госимущество, продажа
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