Присоединение шахт к "Центрэнерго" повысит его конкурентоспособность – Фонд госимущества

По данным Фонда госимущества Украины, на сегодня создана и работает межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает модель возможного объединения государственных шахт и "Центрэнерго".

Создание вертикально интегрированной компании путем объединения ПАО "Центрэнерго" и ряда государственных угледобывающих шахт позволит генерирующей компании эффективнее конкурировать на рынке электроэнергии, а также поднять стоимость продажи государственного пакета акций во время приватизации. Об этом 15 сентября в ответ на запрос агентства ExPro заявил пресс-центр Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Создание вертикально интегрированной государственной компании на базе ОАО "Центрэнерго" может позволить ей более эффективно конкурировать на рынке электроэнергии", – говорится в сообщении.

Также в ФГИУ сообщили, что в 2018 году международный советник по приватизации "Центрэнерго" (польское отделение аудиторской компании Ernst & Young) пришел к выводу, что единственным эффективным путем для роста стоимости активов компании является обеспечение "Центрэнерго" собственной сырьевой базой.

"Решение по этому вопросу будет приниматься правительством", – сообщили в фонде.

По данным ФГИУ, на сегодня создана и работает межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает модель возможного объединения государственных шахт и "Центрэнерго". Группа должна разработать решение до конца сентября.

Комментируя возможные сроки объединения, в пресс-центре Фонда госимущества отметили, что рассмотрение этого вопроса после наработки модели рабочей группой будет продолжаться минимум три месяца.

2 сентября Кабинет Министров по инициативе Фонда государственного имущества создал рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и "Центрэнерго". По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 год. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил и генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский, он считает, что таким образом можно улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость при приватизации.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи". По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.