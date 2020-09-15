ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Присоединение шахт к "Центрэнерго" повысит его конкурентоспособность – Фонд госимущества

По данным Фонда госимущества Украины, на сегодня создана и работает межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает модель возможного объединения государственных шахт и "Центрэнерго".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Группа должна разработать решение до конца сентября
Группа должна разработать решение до конца сентября
Фото: delo.ua

Создание вертикально интегрированной компании путем объединения ПАО "Центрэнерго" и ряда государственных угледобывающих шахт позволит генерирующей компании эффективнее конкурировать на рынке электроэнергии, а также поднять стоимость продажи государственного пакета акций во время приватизации. Об этом 15 сентября в ответ на запрос агентства ExPro заявил пресс-центр Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Создание вертикально интегрированной государственной компании на базе ОАО "Центрэнерго" может позволить ей более эффективно конкурировать на рынке электроэнергии", – говорится в сообщении.

Также в ФГИУ сообщили, что в 2018 году международный советник по приватизации "Центрэнерго" (польское отделение аудиторской компании Ernst & Young) пришел к выводу, что единственным эффективным путем для роста стоимости активов компании является обеспечение "Центрэнерго" собственной сырьевой базой.

"Решение по этому вопросу будет приниматься правительством", – сообщили в фонде.

По данным ФГИУ, на сегодня создана и работает межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает модель возможного объединения государственных шахт и "Центрэнерго". Группа должна разработать решение до конца сентября.

Комментируя возможные сроки объединения, в пресс-центре Фонда госимущества отметили, что рассмотрение этого вопроса после наработки модели рабочей группой будет продолжаться минимум три месяца.

2 сентября Кабинет Министров по инициативе Фонда государственного имущества создал рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и "Центрэнерго". По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 год. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил и генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский, он считает, что таким образом можно улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость при приватизации.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи"По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

Теги: Кабинет Министров, инвестиции, уголь, энергетика, шахты, Фонд госимущества, приватизация, Центрэнерго, госимущество, госкомпании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лишившаяся зубов дочь Успенской показала свои селфи-фото
Лишившаяся зубов дочь Успенской показала свои селфи-фото
Участница шоу "Танцы со звездами" Петрожицкая вылечилась от COVID-19
Участница шоу "Танцы со звездами" Петрожицкая вылечилась от COVID-19
  "Бомба-ракета". Бабкин показал бэкстейдж съемок клипа в Харькове и области. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин показал бэкстейдж съемок клипа в Харькове и области. Видео
Жена Болдуина показала новорожденного сына и процесс грудного вскармливания
Жена Болдуина показала новорожденного сына и процесс грудного вскармливания
Дикусар прокомментировал выступление своей партнерши Каминской на шоу "Танцы со звездами"
Дикусар прокомментировал выступление своей партнерши Каминской на шоу "Танцы со звездами"
Архивные снимки и лаконичные пожелания. Как королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием
Архивные снимки и лаконичные пожелания. Как королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием
  "Иван и Данило". Вышел клип "Аквариума" с элементами анимации. Видео
  "Иван и Данило". Вышел клип "Аквариума" с элементами анимации. Видео
Pink рассказала, что спасло ее брак с мотогонщиком Хартом
Pink рассказала, что спасло ее брак с мотогонщиком Хартом
"Человек в этот момент перестает жить!". Лазарев рассказал об обидах
"Человек в этот момент перестает жить!". Лазарев рассказал об обидах
"Зачем так оголять грудь?", "Куда уже больше откровенности", "Богиня". Образ Тины Кароль обсуждают в сети
"Зачем так оголять грудь?", "Куда уже больше откровенности", "Богиня". Образ Тины Кароль обсуждают в сети
"Продлили себе лето". Яма поделился пляжным снимком
"Продлили себе лето". Яма поделился пляжным снимком
  "Вы настоящие рок-звезды". O.Torvald выпустили ролик, посвященный айтишникам. Видео
  "Вы настоящие рок-звезды". O.Torvald выпустили ролик, посвященный айтишникам. Видео
Шейк полностью оголилась для фото
Шейк полностью оголилась для фото
  "007: Не время умирать". Вышел трейлер фильма о Джеймсе Бонде с Малеком. Видео
  "007: Не время умирать". Вышел трейлер фильма о Джеймсе Бонде с Малеком. Видео
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
alyona alyona: Хочу доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па
alyona alyona: Хочу доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS