ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Государству выгодно объединить "Центрэнерго" и госшахты в условиях кризиса – Плачков

Создание вертикально-интегрированной компании в преддверии приватизации "Центрэнерго" безусловно повысит ее стоимость, считает бывший министр энергетики, глава "Всеукраинской энергетической ассамблеи" Иван Плачков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Иван Плачков: Думаю, что в условиях сегодняшней критической ситуации это допустимо
Иван Плачков: Думаю, что в условиях сегодняшней критической ситуации это допустимо
Фото: Нефть и газ Украины / Facebook

В условиях кризиса на энергетическом рынке идея создания вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго" и государственных угольных шахт целесообразна. Об этом заявил в комментарии "ГОРДОН" бывший министр энергетики, председатель "Всеукраинской энергетической ассамблеи" Иван Плачков.

"Думаю, что в условиях сегодняшней критической ситуации это допустимо, но в последующем в целом надо создавать в Украине такие условия, чтобы разделить эти виды деятельности – топливо и генерацию. Но сейчас, учитывая ситуацию и у шахтеров, учитывая экономику и работу рынка, я думаю, что на сегодняшний какой-то период это целесообразно", – сообщил экс-министр.

Плачков отметил, что создание такой вертикально-интегрированной компании в преддверии приватизации "Центрэнерго" безусловно повысит ее стоимость.

"Я не знаю, насколько повысит, но не понизит однозначно", – заявил он.

Экс-министр считает, что государству для улучшения работы топливно-энергетического комплекса нужно создать четкую вертикаль принятия решений в энергетике с координацией на уровне первого вице-премьера по ТЭК.

2 сентября Кабинет Министров по инициативе Фонда государственного имущества создал рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и "Центрэнерго". По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 год. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил и генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский, он считает, что таким образом можно улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость при приватизации.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи"По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

Теги: Кабинет Министров, инвестиции, уголь, энергетика, шахты, электроэнергия, Иван Плачков, приватизация, Центрэнерго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
Камалия заразилась коронавирусом
Камалия заразилась коронавирусом
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS