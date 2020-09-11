Государству выгодно объединить "Центрэнерго" и госшахты в условиях кризиса – Плачков

Создание вертикально-интегрированной компании в преддверии приватизации "Центрэнерго" безусловно повысит ее стоимость, считает бывший министр энергетики, глава "Всеукраинской энергетической ассамблеи" Иван Плачков.

Иван Плачков: Думаю, что в условиях сегодняшней критической ситуации это допустимо Фото: Нефть и газ Украины / Facebook

В условиях кризиса на энергетическом рынке идея создания вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго" и государственных угольных шахт целесообразна. Об этом заявил в комментарии "ГОРДОН" бывший министр энергетики, председатель "Всеукраинской энергетической ассамблеи" Иван Плачков.

"Думаю, что в условиях сегодняшней критической ситуации это допустимо, но в последующем в целом надо создавать в Украине такие условия, чтобы разделить эти виды деятельности – топливо и генерацию. Но сейчас, учитывая ситуацию и у шахтеров, учитывая экономику и работу рынка, я думаю, что на сегодняшний какой-то период это целесообразно", – сообщил экс-министр.

Плачков отметил, что создание такой вертикально-интегрированной компании в преддверии приватизации "Центрэнерго" безусловно повысит ее стоимость.

"Я не знаю, насколько повысит, но не понизит однозначно", – заявил он.

Экс-министр считает, что государству для улучшения работы топливно-энергетического комплекса нужно создать четкую вертикаль принятия решений в энергетике с координацией на уровне первого вице-премьера по ТЭК.

2 сентября Кабинет Министров по инициативе Фонда государственного имущества создал рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и "Центрэнерго". По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 год. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил и генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский, он считает, что таким образом можно улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость при приватизации.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи". По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.