Полиция рассматривает две версии убийства активиста "Правого сектора" в Сумах

Иванина получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку, сообщили в полиции Фото: su.npu.gov.ua

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти", – говорится в сообщении.

Супруга погибшего рассказала, что, приехав домой, они с мужем вышли из автомобиля и направились к дому. В этот момент к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину.

"Потерпевший получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку, от чего скончался на месте происшествия", – сообщили в полиции.