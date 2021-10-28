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Полиция рассматривает две версии убийства активиста "Правого сектора" в Сумах

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Иванина получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку, сообщили в полиции
Иванина получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку, сообщили в полиции
Фото: su.npu.gov.ua

Правоохранители рассматривают две основные версии гибели в Сумах общественного активиста, члена "Правого сектора" Александра Иванины – заказное убийство и убийство на почве личной неприязни. Об этом сообщили в полиции Сумской области.

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти", – говорится в сообщении.

Супруга погибшего рассказала, что, приехав домой, они с мужем вышли из автомобиля и направились к дому. В этот момент к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину.

"Потерпевший получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку, от чего скончался на месте происшествия", – сообщили в полиции. 

Контекст:

Вечером 27 октября в Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину. В организации рассказали, что убийца ждал активиста у подъезда его собственного дома и застрелил мужчину в присутствии его жены. 

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). 

Местное издание Sumy Today отмечает, что активист выступал против ряда чиновников. Кроме того, у него был долгосрочный конфликт с братьями Сергеем и Петром Василенко, одного из которых он называл "уголовным авторитетом и положенцем (вором в законе) Бурыни". 11 июля Иванина заявлял, что эти люди заказали его убийство. 

Теги: Сумы, убийство, Правый сектор, полиция, активист
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