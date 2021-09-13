Полиция разоблачила группу, которая вымогала у бизнесмена из Тернопольской области 7 млн грн в биткоинах

Фигуранты дела подожгли два магазина бизнесмена, чтобы заставить его платить. В случае невыполнения требований угрожали физической расправой предпринимателю и его семье. В конце мая мужчина обратился в полицию.

"Полицейские выяснили, что имущество было повреждено в результате поджога, и установили причастного к этому жителя Винницкой области", – отметили в релизе.

Переговоры с коммерсантом вел житель Киевской области, а организатором схемы оказался 25-летний врач, который, по данным полиции, пытался решить свои финансовые проблемы.

12 сентября в Тернопольской, Киевской, Винницкой областях и Киеве правоохранители одновременно провели 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов.

"На основании полученных доказательств организатору и двум его сообщникам полицейские сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – уточнили в НПУ.

За вымогательство и повреждения имущества им грозит до 10 лет заключения. Прокуратура просит суд избрать для злоумышленников меру пресечения в виде содержания под стражей.