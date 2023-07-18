После грозы во Львовской области почти 60 населенных пунктов остаются без света. ГСЧС предупреждает о новой буре

По его данным, 16 населенных пунктов – полностью без света, в 41 электроэнергия отсутствует частично. Больше всего аварий зафиксировано на Жовковском, Пустомытовском и Дрогобычском направлениях.

Ремонтные работы проводят 22 бригады "Львовоблэнерго", говорится в сообщении.

Утром Главне управление ГСЧС Украины во Львовской области объявило новое штормовое предупреждение. По его данным, на территории области и во Львове 18 июля будут грозы и шквальный ветер 15 - 20 м/с.

Также спасатели предупредили о риске подъема воды в реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Объявлен "желтый" уровень опасности.