В завалах разрушенного ракетой дома во Львове на 11-й день нашли живого кота

По ее словам, это кот местной жительницы Ольги. Сейчас животному оказывают медицинскую помощь.

"Это просто чудо! Сегодня, на 11-й день после попадания ракеты в наш дом, среди завалов коммунальщики обнаружили живого котика. И это также домашний любимец Оли и друг нашей ранее спасенной собачки Алисы. Счастье, что Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчилля", – сообщила

Обессиленное животное отвезли в клинику. Кот обезвожен и истощен, но у него есть аппетит. Ветврачи клиники "Доктор Вет" бесплатно взяли анализы, провели ультразвуковую диагностику.

Хозяйка кота сейчас живет в модульном городке, ее квартира разрушена, мать погибла, рассказала Кошак. Спасатели вытащили ее из-под завалов, после оказания медицинской помощи она забрала овчарку, принадлежавшую ее погибшей матери.