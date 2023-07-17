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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В завалах разрушенного ракетой дома во Львове на 11-й день нашли живого кота

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Кот выжил под обломками разрушенного дома
Кот выжил под обломками разрушенного дома
Фото: Оксана Кошак / Facebook

На 11-й день после попадания ракеты в жилой дом по улице Стрыйской во Львове коммунальщики обнаружили среди завалов живого кота. Об этом сообщила 17 июля в Facebook жительница разрушенного дома, глава общественной организации "Мировая ассоциация по вопросам животных Украины UPAW" Оксана Кошак.

По ее словам, это кот местной жительницы Ольги. Сейчас животному оказывают медицинскую помощь.

"Это просто чудо! Сегодня, на 11-й день после попадания ракеты в наш дом, среди завалов коммунальщики обнаружили живого котика. И это также домашний любимец Оли и друг нашей ранее спасенной собачки Алисы. Счастье, что Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчилля", – сообщила 

Обессиленное животное отвезли в клинику. Кот обезвожен и истощен, но у него есть аппетит. Ветврачи клиники "Доктор Вет" бесплатно взяли анализы, провели ультразвуковую диагностику.

Хозяйка кота сейчас живет в модульном городке, ее квартира разрушена, мать погибла, рассказала Кошак. Спасатели вытащили ее из-под завалов, после оказания медицинской помощи она забрала овчарку, принадлежавшую ее погибшей матери.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gWJh7pMJXWdSq35H6YgEkFEkBFQe36MHfwqoz5meH5k9FJHXCtSsCx9EsuVS1WUil&id=100011479301016

Контекст:

Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область ракетами "Калибр" с кораблей и подлодок в Черном море. По уточненным данным Генштаба ВСУ, россияне выпустили 11 ракет, из них семь сбили украинские военные.

Во Львове ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. Погибли 10 человекеще 42 – ранены, среди пострадавших трое детей. В память о погибших во Львове объявили двухдневный траур.

Глава ОВА сообщал, что вследствие удара есть разрушения более чем в 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове также повреждена подстанция. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Львов, животные, российская агрессия, война России против Украины
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