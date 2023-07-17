В завалах разрушенного ракетой дома во Львове на 11-й день нашли живого кота

По ее словам, это кот местной жительницы Ольги. Сейчас животному оказывают медицинскую помощь.
"Это просто чудо! Сегодня, на 11-й день после попадания ракеты в наш дом, среди завалов коммунальщики обнаружили живого котика. И это также домашний любимец Оли и друг нашей ранее спасенной собачки Алисы. Счастье, что Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчилля", – сообщила
Обессиленное животное отвезли в клинику. Кот обезвожен и истощен, но у него есть аппетит. Ветврачи клиники "Доктор Вет" бесплатно взяли анализы, провели ультразвуковую диагностику.
Хозяйка кота сейчас живет в модульном городке, ее квартира разрушена, мать погибла, рассказала Кошак. Спасатели вытащили ее из-под завалов, после оказания медицинской помощи она забрала овчарку, принадлежавшую ее погибшей матери.
Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область ракетами "Калибр" с кораблей и подлодок в Черном море. По уточненным данным Генштаба ВСУ, россияне выпустили 11 ракет, из них семь сбили украинские военные.
Во Львове ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. Погибли 10 человек, еще 42 – ранены, среди пострадавших трое детей. В память о погибших во Львове объявили двухдневный траур.
Глава ОВА сообщал, что вследствие удара есть разрушения более чем в 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове также повреждена подстанция. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения.