Посольство США сделало заявление о смерти своей сотрудницы в Киеве

Посольство США в Украине сообщило о смерти своей сотрудницы в Киеве.

Сотрудницу посольства США нашли с травмой головы и в бессознательном состоянии Фото: Artem Shevchenko / Facebook

Посольство США в Украине сотрудничает с органами власти для установления обстоятельств смерти своей сотрудницы. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба дипломатического ведомства на своей странице в Facebook.

“С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из общины посольства США в Украине. Сейчас чиновники посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти”, – говорится в сообщении.

Накануне в полиции Киева сообщили, что сотрудница посольства США умерла в больнице после того, как ее нашли вблизи железной дороги с травмой головы и в бессознательном состоянии. Национальная полиция Украины расследует смерть сотрудницы посольства США как умышленное убийство, но не исключает несчастного случая.

Журналисты "Цензор.НЕТ", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщают, что погибшая женщина – Санвер Никаело. По их данным, когда ее нашли, на ней были наушники. Источник журналистов рассказал, что женщину, вероятно, зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала.

Также источник отметил, что у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.