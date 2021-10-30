Пожар после взрыва на автозаправке в Харьковской области длится третьи сутки – ГСЧС

Взрыв на АЗС вблизи села Рай-Еленовка случился около 4.30 28 октября – после наезда фуры на колонку произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м³). В результате последующего пожара полностью сгорели два грузовика. Жертв и пострадавших нет.
Пожар локализовали в то же утро, отметили в ГСЧС.
"По состоянию на 7.00 30 октября на территории АЗС через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата", – говорится в сообщении.
На месте дежурят пять спасателей.