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В Киевской области произошел взрыв на территории детсада. Фоторепортаж

Сегодня 20.27
26 октября в детском саду, находящемся в селе Кодаки Киевской области, произошел взрыв, который разрушил пищеблок заведения. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По данным ведомства, взорвался газ. В полиции региона отмечают, что жертв и пострадавших нет. Правоохранители выяснили, что перед взрывом газовщики "сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение садика". Фотографии с места события опубликовали ГСЧС и полиция.
Теги: взрыв, газ, ГСЧС, полиция, Киевская область, детский сад
 

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