В Киевской области произошел взрыв на территории детсада. Фоторепортаж
26 октября в детском саду, находящемся в селе Кодаки Киевской области, произошел взрыв, который разрушил пищеблок заведения. Об этом сообщает
Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По данным ведомства, взорвался газ. В полиции региона отмечают
, что жертв и пострадавших нет. Правоохранители выяснили, что перед взрывом газовщики "сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение садика". Фотографии с места события опубликовали ГСЧС и полиция.