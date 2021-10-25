В Украине за неделю в результате пожаров погибло почти 60 человек – ГСЧС

С 18-го по 24 октября в стране зарегистрировали 3669 чрезвычайных происшествий. В результате пожаров погибло 57 человек.

"Не допущено уничтожение огнем 630 зданий и 59 единиц техники. Пиротехнические подразделения ГСЧС совершили 407 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2289 взрывоопасных предметов", – отмечается в посте.

Контекст:

21 октября украинские спасатели сообщили, что за сутки в жилых домах произошло 127 пожаров, в результате которых погибло 14 человек.

"На дворе только октябрь, а статистика возгораний в жилом секторе ужасает. А впереди не менее пяти холодных месяцев, в течение которых граждане, как правило, используют средства обогрева жилищ", – заявили спасатели.