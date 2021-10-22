В Ровенской области спасатели тушат пожар на болотах с помощью квадрокоптеров

Угрозы от пожара населенным пунктам и лесному массиву нет, заверили в ГСЧС Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Пожар возник накануне около 16.10 между селами Ельное и Вежица.

"Локализация пожара продолжается. К тушению привлечены 67 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 32 человека, восемь единиц техники и два квадрокоптера", – говорилось на сайте ведомства в сводке по состоянию на 7 утра.

В ГСЧС добавили, что горит сухая трава, камыш и валежник на общей площади около 50 га.

"Угрозы населенным пунктам и лесному массиву нет", – подчеркнули спасатели.

В ГСЧС сообщили, что подобный пожар возник вечером 21 октября и в Харьковской области вблизи села Сердобиное – горел травяной настил, огонь распространился на поле кукурузы. Пожар быстро потушили, урожай кукурузы практически не пострадал.