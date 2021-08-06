Правоохранители предупредили заказное убийство гражданина США – Офис генпрокурора Украины

Заказчик преступления подыскал в Украине людей, которые должны были совершить убийство в США Фото: gp.gov.ua

По версии следствия, мужчина, у которого есть гражданство Украины и США, в конце июля приехал в Киев и начал искать людей, которые за вознаграждение в $45 тыс. должны были убить гражданина США в городе Балтимор (штат Мэриленд).

"По их замыслу, преступление должно было быть совершено до того, как заказчик вернется в США, с целью создания алиби", – рассказали в пресс-службе.

Следователи собрали доказательства причастности этих лиц к совершению преступления. После передачи вознаграждения за умышленное убийство сообщников задержали. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. Мера пресечения для них пока не избрана.