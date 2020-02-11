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Правоохранители установили вероятных заказчиков поджога автомобиля львовского корреспондента "Радіо Свобода"

По версии следствия, заказчиками поджога автомобиля корреспондента "Радіо Свобода" Галины Терещук во Львове был ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире в связи с контрабандными схемами и хищениями топлива со Львовской железной дороги, а также сотрудник райотдела полиции.

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Суд должен избрать подозреваемым меру пресечения
Суд должен избрать подозреваемым меру пресечения
Фото: pixabay.com

Правоохранители сообщили о подозрении вероятному заказчику, пособнику и инициатору поджога автомобиля львовского корреспондента "Радіо Свобода" Галины Терещук. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, в совершении преступления подозревается ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире в связи с контрабандными схемами и хищениями топлива со Львовской железной дороги.

Правоохранители также считают, что к совершению преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области. По версии следствия, он в сговоре с инициатором подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную работу. Правоохранителю заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

Решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании вероятному заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей, а сотруднику полиции – ходатайства о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд.

Предварительная правовая квалификация данного преступления по ч. 2 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины – "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста". 

Подожгли автомобиль Терещук 30 января. Соседи журналистки рассказали, что видели мужчину, который положил под "дворники" Mitsubishi Colt Терещук два пакета.

6 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подозреваемый задержан, им оказался студент, гражданин Молдовы. В прокуратуре Львовской области уточнили, что ему 19 лет, задержали подозреваемого в Одессе. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Терещук работает на "Радіо Свобода" во Львове с 2000 года.

Теги: Львов, прокуратура, полиция, розыск, следствие, поджог, журналисты, задержание, Радио Свобода, Нацполиция, автомобиль, домашний арест, Галина Терещук
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