Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в поджоге авто львовского корреспондента "Радіо Свобода"

19-летнему парню, которого полиция подозревает в поджоге автомобиля корреспондента "Радіо Свобода" Галины Терещук, суд во Львове назначил круглосуточный домашний арест.

7 февраля подозреваемому в поджоге автомобиля корреспондента "Радіо Свобода" во Львове Галины Терещук избрали меру пресечения. Об этом проинформировала в Facebook прокуратура Львовской области.

"Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки "Радіо Свобода" Галины Терещук меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – сказано в сообщении.

Об инциденте стало известно 30 января. Соседи Терещук рассказали, что видели мужчину, который положил под "дворники" Mitsubishi Colt Терещук два пакета.

6 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подозреваемый задержан, им оказался студент, гражданин Молдовы. В прокуратуре Львовской области уточнили, что ему 19 лет, задержали подозреваемого в Одессе.

Терещук работает на "Радіо Свобода" во Львове с 2000 года.