Подделывала документы и присвоила более 500 тыс. грн. Полиция сообщила о подозрении киевской экс-чиновнице

О подозрении сообщили бывшей начальнице одного из управлений Святошинской районной администрации Киева Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители установили, что в течение двух лет чиновница подделывала документы о закупке РГА социальных услуг.

"В частности речь идет об осуществлении социального сопровождения лиц с инвалидностью на социальном транспорте, изъятии средств реабилитации у умерших лиц с инвалидностью, услугах делопроизводства, формировании и оформлении номенклатурных дел, логистике внутренней документации", – отметили в релизе.

Фиктивные договоры заключались с подставными лицами, они открывали счета в банках и передавали фигурантке доступ к ним.

"Фактически работы по социальным услугам для населения выполняли штатные работники районной администрации. Таким образом фигурантка присвоила более 500 тыс. грн из государственного бюджета", – заявили в МВД.

Экс-чиновницу подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом, путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах), ч. 1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо подложных документов) Уголовного кодекса Украины. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит лишение свободы сроком до восьми лет. Суд пока не избрал для женщины меру пресечения.