Прокуратура начала расследование по факту гибели начальника управления СБУ в Кировоградской области

В ведомстве отметили, что Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели Наконечного по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"По данным следствия, 20 августа 2022 года около 22.25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Ранее о гибели Наконечного сообщали в СБУ. По информации "Обозревателя", тело Наконечного с проникающим огнестрельным ранением обнаружила супруга погибшего.

Депутат Кропивницкого районного совета от партии "Европейская солидарность" Андрей Лаврусь со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что Наконечный совершил самоубийство.