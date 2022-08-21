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Прокуратура начала расследование по факту гибели начальника управления СБУ в Кировоградской области

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Офис генпрокурора сообщил об открытии уголовного производства
Офис генпрокурора сообщил об открытии уголовного производства
Фото: radiosvoboda.org

Прокуратура начала расследование по факту гибели начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 21 августа.

В ведомстве отметили, что Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели Наконечного по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"По данным следствия, 20 августа 2022 года около 22.25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Ранее о гибели Наконечного сообщали в СБУПо информации "Обозревателя", тело Наконечного с проникающим огнестрельным ранением обнаружила супруга погибшего. 

Депутат Кропивницкого районного совета от партии "Европейская солидарность" Андрей Лаврусь со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что Наконечный совершил самоубийство.

Контекст:

Наконечный занимал должность начальника УСБУ в Кировоградской области с января 2021 года. Он стал третьим начальником облуправления за предыдущие два года.

Наконечный родился и вырос в Винницкой области в семье правоохранителя, поэтому, как рассказывал в интервью изданию "Україна-Центр", еще со школьных лет "мечтал посвятить свою жизнь служению народу". В 2006-м окончил Национальную академию СБ Украины, после чего его направили для дальнейшего прохождения службы в управление СБУ в Винницкой области. Там прослужил год, потом его перевели в Киев.

До назначения в Кировоградскую область Наконечный два года работал в отделе контрразведки и более 10 – в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского главка СБУ. Имел воинское звание подполковника.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Кировоградская область, расследование, Кропивницкий
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