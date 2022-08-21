В Кировоградской области обнаружили мертвым начальника областного управления СБУ Наконечного

Официальных сообщений об этом не публиковали.

"СБУ и ГБР изучают все обстоятельства смерти начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество", – сказали в пресс-службе СБУ.

По информации "Обозревателя", тело Наконечного с проникающим огнестрельным ранением обнаружила супруга погибшего.

Наконечный совершил самоубийство, заявил в Telegram депутат Кропивницкого районного совета от партии "Европейская солидарность" Андрей Лаврусь со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Согласно предварительной версии, полковник находился по месту жительства и совершил один выстрел из пистолета себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте", – написал Лаврусь