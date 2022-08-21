В Кировоградской области обнаружили мертвым начальника областного управления СБУ Наконечного

Официальных сообщений об этом не публиковали.
"СБУ и ГБР изучают все обстоятельства смерти начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество", – сказали в пресс-службе СБУ.
По информации "Обозревателя", тело Наконечного с проникающим огнестрельным ранением обнаружила супруга погибшего.
Наконечный совершил самоубийство, заявил в Telegram депутат Кропивницкого районного совета от партии "Европейская солидарность" Андрей Лаврусь со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Согласно предварительной версии, полковник находился по месту жительства и совершил один выстрел из пистолета себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте", – написал Лаврусь
Наконечный занимал должность начальника УСБУ в Кировоградской области с января 2021 года. Он стал третьим начальником облуправления за предыдущие два года.
Наконечный родился и вырос в Винницкой области в семье правоохранителя, поэтому, как рассказывал в интервью изданию "Україна-Центр", еще со школьных лет "мечтал посвятить свою жизнь служению народу". В 2006-м окончил Национальную академию СБ Украины, после чего его направили для дальнейшего прохождения службы в Управление СБУ в Винницкой области. Там прослужил год, потом его перевели в Киев.
До назначения в Кировоградскую область Наконечный два года работал в отделе контрразведки и более десяти – в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского главка СБУ. Имел воинское звание подполковника.