ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Умер тренер, выигрывавший со сборной Украины по гандболу серебро чемпионата Европы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Евтушенко скончался в возрасте 77 лет
Евтушенко скончался в возрасте 77 лет
Фото: handball.net.ua

В возрасте 77 лет в Киеве ушел из жизни выдающийся украинский гандбольный тренер Леонид Евтушенко, сообщает 14 августа Федерация гандбола Украины.

Под руководством Евтушенко в 2000 году женская сборная Украины завоевала свою единственную в истории медаль чемпионата Европы, став серебряным призером первенства.

С юношеской сборной Украины он завоевывал золото и серебро чемпионатов Европы 1994-го и 1996 годов соответственно, будучи в период с 1991-го по 1996 год главным тренером всех юношеских сборных страны.

Запорожский "Мотор" под руководством Евтушенко (он был главным тренером запорожцев в 2000–2002 годах) становился обладателем Кубка кубков в 2001 году.

Кроме того, он был главным тренером юниорской женской сборной СССР (1985–1987), тренером команды "Автомобилист" (Бровары) (1987–1991), главным тренером киевского "Спартака" (1998–2000), македонского "Кометала", ирпенского "Налогового университета".

В последние годы Евтушенко был преподавателем в Броварском училище физкультуры.

Теги: Украина, спорт, смерть, гандбол, некролог, чемпионат, Европа, тренер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (105019)
2
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (34141)
3
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (21026)
4
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (16711)
5
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (16070) G
6
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15371)
7
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (14255)
8
Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет (12252)
 
 
 
 