Умер тренер, выигрывавший со сборной Украины по гандболу серебро чемпионата Европы

Евтушенко скончался в возрасте 77 лет Фото: handball.net.ua

Под руководством Евтушенко в 2000 году женская сборная Украины завоевала свою единственную в истории медаль чемпионата Европы, став серебряным призером первенства.

С юношеской сборной Украины он завоевывал золото и серебро чемпионатов Европы 1994-го и 1996 годов соответственно, будучи в период с 1991-го по 1996 год главным тренером всех юношеских сборных страны.

Запорожский "Мотор" под руководством Евтушенко (он был главным тренером запорожцев в 2000–2002 годах) становился обладателем Кубка кубков в 2001 году.

Кроме того, он был главным тренером юниорской женской сборной СССР (1985–1987), тренером команды "Автомобилист" (Бровары) (1987–1991), главным тренером киевского "Спартака" (1998–2000), македонского "Кометала", ирпенского "Налогового университета".

В последние годы Евтушенко был преподавателем в Броварском училище физкультуры.