Гандбольный матч чемпионата Украины среди женщин закончился массовой дракой

Конфликт, который перерос в массовую потасовку, возник между гандболистками херсонской "Днепрянки" и николаевского "Реала".

Встреча завершилась победой "Днепрянки" со счетом 30:28 Фото: ГК "Днепрянка" г. Херсон / Facebook

Гандбольный матч чемпионата Украины среди женщин "Днепрянка" (Херсон) – "Реал" (Николаев), который состоялся 14 ноября, закончился массовой дракой. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале "Александр Телиш".

Конфликт между гандболистками возник под конец игры при счете 27:24 в пользу "Днепрянки".

Отмечается, что причиной потасовки стала "нервная реакция" херсонской гандболистки Каролины Савченко на фол против нее со стороны соперницы Светланы Аксеновой.

Участие в потасовке, которая продлилась меньше минуты, приняли большинство гандболисток, а также тренеры и администраторы команд.

Встреча завершилась победой "Днепрянки" со счетом 30:28.

Предыдущая встреча команд, которая прошла 13 ноября, закончилась победой команды из Николаева – 32:31.

В чемпионате Суперлиги у "Днепрянки" после восьми игр – четыре победы и четыре поражения. "Реал" сыграл шесть поединков – три победы, одна ничья и два поражения.

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