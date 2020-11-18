Гандбольный матч чемпионата Украины среди женщин закончился массовой дракой

Гандбольный матч чемпионата Украины среди женщин "Днепрянка" (Херсон) – "Реал" (Николаев), который состоялся 14 ноября, закончился массовой дракой. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале "Александр Телиш".
Конфликт между гандболистками возник под конец игры при счете 27:24 в пользу "Днепрянки".
Отмечается, что причиной потасовки стала "нервная реакция" херсонской гандболистки Каролины Савченко на фол против нее со стороны соперницы Светланы Аксеновой.
Участие в потасовке, которая продлилась меньше минуты, приняли большинство гандболисток, а также тренеры и администраторы команд.
Встреча завершилась победой "Днепрянки" со счетом 30:28.
Предыдущая встреча команд, которая прошла 13 ноября, закончилась победой команды из Николаева – 32:31.
В чемпионате Суперлиги у "Днепрянки" после восьми игр – четыре победы и четыре поражения. "Реал" сыграл шесть поединков – три победы, одна ничья и два поражения.