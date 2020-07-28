Прокуратура открыла уголовное производство по факту гибели шахтера в Луганской области

Обстоятельства гибели шахтера на шахте "Новодружеская" в Луганской области расследуются по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ повышенной опасности".

Горняк погиб на шахте "Новодружеская" в Луганской области Фото: depositphotos.com

По факту гибели горняка на шахте "Новодружеская" в Луганской области открыто уголовное производство. Об этом 28 июля сообщила прокуратура Луганской области.

"Следствием установлено, что 27 июля около 15.50 на угледобывающем предприятии при выполнении работ по выборке породы произошел обвал бетонной плиты, в результате которого проходчик получил несовместимые с жизнью телесные повреждения", – сказано в сообщении.

Обстоятельства гибели шахтера расследуются по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).

О гибели 41-летнего горняка вечером 27 июля сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Волынец.