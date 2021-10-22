Прокуратура выявила поставку некачественной говяжьей печени в ВСУ. Ущерб оценили в 800 тыс. грн

По данным следствия, в 2021 году по результатам тендера предприниматель поставил в воинские части более 16 тыс. кг замороженной говяжьей печени. При этом он задекларировал возможность изготовления 40 тыс. кг такой продукции за один день на собственных мощностях.

Проверка установила, что у производителя не было производственных мощностей для изготовления такого количества печени. При осмотре блоков продукции выявили механические повреждения герметичной упаковки. Этикетки на ящиках и сопроводительных документах не соответствовали требованиям законодательства. Происхождение указанной продукции неизвестно, хотя вся партия содержит отметку годности "Госветнадзора", заявили правохранители.

"Государственный ветеринарный врач знал о несостоятельности производителя изготовить такую большую партию продукции, не провел предзабойный ветеринарный осмотр животных и не осмотрел готовую продукцию. При этом он внес в официальные документы заведомо ложные сведения об удостоверении ее качества и пригодности", – отметили в релизе.

В августе 2021 года в рамках этого производства прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю по факту растраты и присвоения денег из государственного бюджета (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) в сумме 800 тыс. грн, выделенных на закупку продуктов питания для военнослужащих.

Правоохранители проверяют причастность других лиц к поставке некачественной продукции военнослужащим.