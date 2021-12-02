Прорыв коллектора промышленных сточных вод вблизи Бурштынской ТЭС не нанес ущерба окружающей среде – заявление "ДТЭК Энерго"

Вода от подтопления не могла быть загрязнена отходами, потому что их нет на участке, отметили в ДТЭК Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook

"Ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынская ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она отвечала сырой воде водохранилища”, – сообщили в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что прорыв коллектора не имел ничего общего с золошлакопроводами, которых на этом участке нет.

"Поэтому загрязнение подтопленной воды отходами не могло иметь место", – объяснили в "ДТЭК Энерго".

О том, что на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области 1 ноября якобы прорвало золошлакопровод, написали 2 декабря журналисты "Схем" – проекта "UA:Перший" и "Радіо Свобода".