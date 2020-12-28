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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пытался остановить. В Житомирской области водитель погиб под колесами своего автомобиля

По данным полиции, житель Житомира погиб под колесами Mercedes Vario, когда пытался остановить свой автомобиль, катящийся по дороге.

Mercedes Vario начал откатываться, когда водитель вышел из кабины
Mercedes Vario начал откатываться, когда водитель вышел из кабины
Фото: zt.npu.gov.ua

В Бердичеве Житомирской области под колесами автомобиля Mercedes Vario погиб 56-летний житель Житомира, который занимался развозкой товаров в магазины, проинформировала сегодня пресс-служба Нацполиции. 

В релизе сказано, что инцидент произошел 26 декабря примерно в 7.50, когда мужчина остановился возле одного из местных магазинов и зашел в грузовое отделение. В это время грузовик начал катиться назад, а водитель, пытаясь остановить транспортное средство – бежать к кабине. Мужчина упал и попал под колеса своего автомобиля, сообщили в полиции. 

Травмы, которые он получил, были несовместимы с жизнью.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 с. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ДТП, Житомир, Бердичев, происшествия, Нацполиция, автомобиль, грузовик, магазин, мужчины
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