Пытался остановить. В Житомирской области водитель погиб под колесами своего автомобиля

По данным полиции, житель Житомира погиб под колесами Mercedes Vario, когда пытался остановить свой автомобиль, катящийся по дороге.

В Бердичеве Житомирской области под колесами автомобиля Mercedes Vario погиб 56-летний житель Житомира, который занимался развозкой товаров в магазины, проинформировала сегодня пресс-служба Нацполиции.

В релизе сказано, что инцидент произошел 26 декабря примерно в 7.50, когда мужчина остановился возле одного из местных магазинов и зашел в грузовое отделение. В это время грузовик начал катиться назад, а водитель, пытаясь остановить транспортное средство – бежать к кабине. Мужчина упал и попал под колеса своего автомобиля, сообщили в полиции.

Травмы, которые он получил, были несовместимы с жизнью.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 с. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.