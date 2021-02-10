Пытки в полиции в Черкасской области. Двух правоохранителей уволили

28-летний житель Городища Черкасской области Виталий Бердник, которого 5 февраля избили в отделении полиции, рассказал, что в райотдел правоохранители предложили ему поехать, чтобы "поговорить". Затем мужчину полтора часа избивали.

Двух полицейских, фигурирующих в деле о пытках 28-летнего жителя Городища Черкасской области, уволили. Об этом спикер Нацполиции Зоя Вовк рассказала Общественному.

Еще четырех сотрудников отделения отстранили.

"К этому правонарушению причастны два работника полиции – это участковые инспекторы. Им вручены сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса – это пытка. Сейчас они уже уволены с должности, и Госбюро расследований проводит проверку и досудебное расследование", – сказала она.

По данным ГБР, двое полицейских, пытаясь получить признание в краже и мошенничестве, вечером 5 февраля несколько часов избивали 28-летнего жителя Черкасской области; удары наносили руками, ногами, стулом, шлангом от огнетушителя и пластиковой бутылкой, металлический стул сломали о пострадавшего. Мужчине выбили четыре зуба, у него диагностировали ушибы мягких тканей лица, головы и спины.

Пострадавшего зовут Виталий Бердник. Он рассказал журналистам, что 5 февраля полицейские пришли в гараж, где он находился с братом, и предложили ему "поехать в райотдел поговорить".

"Была кража, но я не участвовал в ней, они хотели узнать, кто там был. Я рассказывал: там не был и ничего не знаю. Они начали бить стульями, бутылкой били, шлангами от огнетушителя, привязывали наручниками, чтобы не бегал. Это меня в восемь вечера забрали, а в 12 часов приехали следователи и выяснили, что я действительно там не был. Нашли все. А я уже сидел избитый", – сказал мужчина, отметив, что били его полтора часа.

Спикер полиции сообщила, что Бердник ранее был судим за кражу и мошенничество, сам он заявляет, что лишь перевозил украденные предметы и уже отбыл наказание (условный срок).

В отделении полиции Городища комментировать ситуацию журналистам отказались.