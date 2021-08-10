Распространял преступное влияние на заключенных. В Кривом Роге осужденному за убийство мужчине объявили о подозрении

По версии следствия, осужденный за расстрел владельца строительного торгового центра, имея связи с криминальными авторитетами, получил статус "смотрящего" за исправительной колонией.

"56-летний мужчина со своих доверенных лиц как на свободе, так и в спецучреждении организовал сбор средств для "общака". Кроме того, с целью его пополнения были налажены каналы поставок наркотиков в колонию. Осужденных заставляли участвовать в азартных играх", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в камерах фигурантов дела и по местам их проживания и изъяли наркотики, черновые записи, телефоны, оружие без маркировки, патроны различного калибра, банковские карты.

"Смотрящему" правоохранители объявили о подозрении по факту умышленного установления или распространения в обществе преступного влияния (ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины).