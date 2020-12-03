Руководство лесхоза в Ровенской области подозревают в хищении более 6 млн грн – СБУ

По указанию руководства лесничества проводилась незаконная вырубка деревьев под видом санитарных работ. Полученные средства чиновники легализовали через фиктивные коммерческие структуры, сообщили в СБУ.

Правоохранители провели более 15 обысков в Киеве и Ровенской области Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины блокировала в Ровенской области механизм хищения лесных ресурсов руководством одного из государственных хозяйств. Об этом 3 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

По версии следствия, по указанию руководства лесничества проводилась незаконная вырубка деревьев под видом санитарных работ. Полученные средства чиновники легализовали через фиктивные коммерческие структуры.

Правоохранители провели более 15 обысков в Киеве и Ровенской области. Следственные действия проходили в центральном аппарате Гослесагентства, лесхозе, по месту жительства и в автомобилях фигурантов. Изъяты банковские карты, компьютерная техника, документация, подтверждающая противоправную деятельность, сказано в сообщении.

По предварительным оценкам, из-за действий злоумышленников государству нанесен ущерб на более 6 млн грн.

Досудебное следствие ведетсся по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).