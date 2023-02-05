Румынская баржа в порту Рени не затонула, за ее плавучесть боролись всю ночь – Администрация морпортов

Течь дала баржа, построенная более 100 лет назад. Сейчас она стоит в порту Рени, экипаж проводит ремонт Фото: Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority / Facebook

Речь о судне Jokor 3, которое было построено в 1907 году и ходит под флагом Румынии. Вчера румынские СМИ сообщали, что баржа, загруженная 860 тоннами пшеницы, затонула в порту Рени на Дунае. На видео, показанном каналом StirileProTV, видно, что зерно с судна выгружали в реку, а баржа частично затоплена.

Согласно релизу Администрации морпортов, ренийский филиал АМПУ 4 февраля получил информацию, что есть подозрение на водотечность корпуса баржи.

"После обследования баржи информация подтвердилась. На место происшествия был направлен теплоход "Смелый" для откачивания воды. За плавучесть судна боролись всю ночь. По состоянию на 5 февраля вода из трюма откачана, судно выровнялось и не утонуло. Сейчас судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии, экипаж проводит небольшой ремонт", – добавили в АМПУ.

Пострадавших в результате инцидента нет, говорится в релизе. О судьбе груза не сообщается.