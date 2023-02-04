В украинском порту Рени затонула румынская баржа с пшеницей

В ходе погрузочных работ на реке Дунай (акватория морских портов Украины) вода начала поступать в машинное отделение судна, и пять моряков из Румынии "ничего не могли сделать, чтобы баржа не затонула".
Судно принадлежит компании из Констанцы (Румыния), отмечает телеканал.
На видео, которое показал StirileProTV, снято, как из трюма судна, которое под водой оказалось не полностью, достают пшеницу и пересыпают ее в реку рядом.
После того как Россия в 2022 году заблокировала поставки зерна из Украины через Черное море, примерно половина экспорта приходилась на Дунай, сообщали в июле в Мининфраструктуры Украины.
1 ноября в Украине начал работу проект "Дунайский зерновой путь" – доставка аграрной продукции из речного порта на морское судно большого тоннажа.