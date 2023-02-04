В украинском порту Рени затонула румынская баржа с пшеницей

В ходе погрузочных работ на реке Дунай (акватория морских портов Украины) вода начала поступать в машинное отделение судна, и пять моряков из Румынии "ничего не могли сделать, чтобы баржа не затонула".

Судно принадлежит компании из Констанцы (Румыния), отмечает телеканал.

На видео, которое показал StirileProTV, снято, как из трюма судна, которое под водой оказалось не полностью, достают пшеницу и пересыпают ее в реку рядом.