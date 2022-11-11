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Кабмин одобрил расширение акватории трех морских портов на Дунае

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Украине удалось за последние полгода увеличить грузооборот трех портов на Дунае более чем в 50 раз, отметил Шмыгаль
Украине удалось за последние полгода увеличить грузооборот трех портов на Дунае более чем в 50 раз, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин на заседании 11 ноября принял решение о расширении акватории морских портов на Дунае.

Об этом сообщил пресс-центр правительства.

Речь идет о портах в Измаиле, Рени и Усть-Дунайске, рассказал во время вступительной речи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

"Нам удалось за последние полгода увеличить грузооборот этих портов с 30 тыс. тонн в месяц до 1,7 млн тонн. Более чем в 50 раз. И это не предел. Мы видим, что в очередях на вход в эти порты бывает до сотни судов, а поэтому работаем над расширением их пропускной способности. Сегодняшнее решение правительства направлено именно на это. Кроме того, оно позволит повысить безопасность судоходства на Дунае, в частности, контроль и поддержание объявленных глубин", – сказал премьер.

По словам Шмыгаля, благодаря открытию новых пунктов пропуска и расширению акватории дунайских портов удастся "нарастить экспорт и усилить экономическую стабильность".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/879412199727717/

Контекст:

После того как Россия заблокировала поставки зерна из Украины через Черное море, примерно половина экспорта приходилась на Дунай, сообщали в июле в Мининфраструктуры.

1 ноября в Украине начал работу проект "Дунайский зерновой путь" – доставка аграрной продукции из речного порта на морское судно большого тоннажа.

Теги: Украина, правительство, экспорт, Измаил, Дунай, Рени, премьер-министр, Денис Шмыгаль, судоходство, заседание, Кабмин
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