Румынский миллиардер Петреску управлял разбившимся в Милане самолетом – СМИ

Петреску и все семь пассажиров самолета погибли. Вместе с миллиардером в самолете находились его жена, 65 летняя Доротея Бальзат Петреску и 30-летний сын Дан Стефан, родившийся в Мюнхене.
По сведениям газеты, Петреску управлял самолетом один.
Легкий одномоторный самолет Pilatus PC-12 направлялся из миланского аэропорта Линате на остров Сардиния. Он врезался в фасад здания. Ведется расследование авиакатастрофы, черный ящик нашли.
Один из самых богатых людей Румынии 68-летний Петреску имел двойное гражданство Германии и Румынии. Il Fatto Quotidiano пишет, что он заработал свое состояние, инвестируя в недвижимость и гипермаркеты Metro и Real. Его активы оцениваются примерно в €3 млрд.
Миллиардер прожил много лет в Германии, спасаясь от режима румынского диктатора Николае Чаушеску, в 1989 году он решил вернуться на родину. Самолет Pilatus P-12 он купил в 2015 году вместе с Владимиром Коном, бывшим акционером футбольного клуба "Динамо Бухарест".