Румынский миллиардер Петреску управлял разбившимся в Милане самолетом – СМИ

Петреску и все семь пассажиров самолета погибли. Вместе с миллиардером в самолете находились его жена, 65 летняя Доротея Бальзат Петреску и 30-летний сын Дан Стефан, родившийся в Мюнхене.

По сведениям газеты, Петреску управлял самолетом один.

Легкий одномоторный самолет Pilatus PC-12 направлялся из миланского аэропорта Линате на остров Сардиния. Он врезался в фасад здания. Ведется расследование авиакатастрофы, черный ящик нашли.