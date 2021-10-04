ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Румынский миллиардер Петреску управлял разбившимся в Милане самолетом – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет врезался в фасад здания.
Самолет врезался в фасад здания.
Фото: ЕРА

Румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску управлял самолетом Pilatus P-12, который 3 октября в итальянском Милане врезался в двухэтажное здание. Об этом написала итальянская газета La Reppublica 3 октября.

Петреску и все семь пассажиров самолета погибли. Вместе с миллиардером в самолете находились его жена, 65 летняя Доротея Бальзат Петреску и 30-летний сын Дан Стефан, родившийся в Мюнхене.

По сведениям газеты, Петреску управлял самолетом один. 

Легкий одномоторный самолет Pilatus PC-12 направлялся из миланского аэропорта Линате на остров Сардиния. Он врезался в фасад здания. Ведется расследование авиакатастрофы, черный ящик нашли.

Контекст:

Один из самых богатых людей Румынии 68-летний Петреску имел двойное гражданство Германии и Румынии. Il Fatto Quotidiano пишет, что он заработал свое состояние, инвестируя в недвижимость и гипермаркеты Metro и Real. Его активы оцениваются примерно в €3 млрд.

Миллиардер прожил много лет в Германии, спасаясь от режима румынского диктатора Николае Чаушеску, в 1989 году он решил вернуться на родину. Самолет Pilatus P-12 он купил в 2015 году вместе с Владимиром Коном, бывшим акционером футбольного клуба "Динамо Бухарест".

Теги: Германия, Румыния, самолет, Милан, Бухарест, расследование, Николае Чаушеску, миллиардер, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Ну а как иначе? Звезда". Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео
"Ну а как иначе? Звезда". Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео
"Брюнетки более темпераментные в постели". Дорофеева сменила цвет волос
"Брюнетки более темпераментные в постели". Дорофеева сменила цвет волос
  "Подошел сзади и положил руки на обнаженную грудь". Ратаковски обвинила в домогательствах исполнителя хита Blurred Lines
  "Подошел сзади и положил руки на обнаженную грудь". Ратаковски обвинила в домогательствах исполнителя хита Blurred Lines
"Алла Борисовна в мини сексуальная", "Лайма подшофе". Пугачева во время посиделок с Вайкуле подняла ногу перед камерой
"Алла Борисовна в мини – сексуальная", "Лайма подшофе". Пугачева во время посиделок с Вайкуле подняла ногу перед камерой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Мослы свои выставила". Каменских позировала в откровенном бикини рядом с Потапом
"Мослы свои выставила". Каменских позировала в откровенном бикини рядом с Потапом
  Валерий Меладзе в новой песне признался в любви к синеглазой женщине, с которой провел ночь. Видео
  Валерий Меладзе в новой песне признался в любви к синеглазой женщине, с которой провел ночь. Видео
  "Добросовестный, не скандальный – такие не интересны для шоу". "Танцы со звездами" после пятого эфира покинул Фагот
  "Добросовестный, не скандальный – такие не интересны для шоу". "Танцы со звездами" после пятого эфира покинул Фагот
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
В Харькове состоялась премьера самой дорогой украинской оперы "Вышиваный. Король Украины"
В Харькове состоялась премьера самой дорогой украинской оперы "Вышиваный. Король Украины"
Старшая дочь Немцова сообщила о помолвке с российским оппозиционером
Старшая дочь Немцова сообщила о помолвке с российским оппозиционером
"Какая бусинка", "Прелесть". Дочери футболиста Зинченко исполнилось два месяца
"Какая бусинка", "Прелесть". Дочери футболиста Зинченко исполнилось два месяца
  "Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
  "Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
Шустер привился от коронавируса четыре раза
Шустер привился от коронавируса четыре раза
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем
"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS