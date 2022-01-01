ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Самое главное – я думал, чтобы папа выжил". В Днепропетровской области 10-летний мальчик 12 часов согревал отца и спас от обморожения в лесу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
10-летний Артем и его отец потерялись в лесу в морозную и ветряную погоду, их нашли на расстоянии 4 км от дороги
10-летний Артем и его отец потерялись в лесу в морозную и ветряную погоду, их нашли на расстоянии 4 км от дороги
Скриншот: tsn.ua

28 декабря в лесу на окраине Павлограда в Днепропетровской области потерялись отец с 10-летним сыном, мужчине стало плохо и он не мог самостоятельно передвигаться. Об этом в полицию области вечером того же дня сообщила жена и мама потерявшихся мужчин, говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства 29 декабря.

Отец и сын ушли гулять в лес примерно в 13.00, примерно через пять часов мальчик – Артем – сообщил матери, что они потерялись. Также он сказал, что неподалеку от места, где они находятся, видел подвесной мост. 

В сюжете ТСН от 30 декабря говорится, что после звонка матери телефон разрядился, а отцу мальчика стало плохо (по информации "Сегодня", у мужчины проблемы с сердцем). 10-летний Артем пытался тащить папу на санках, но те развалились и дальше они не смогли двигаться. 

"Нам было холодно и страшно. Папа упал и сказал: "Зови помощь". Я пытался укатить [его на санях] – и упали вдвоем. И он уже не вставал", – рассказал ребенок. 

На улице тогда шел дождь, температура воздуха опустилась до -10 ºС, дул ветер, говорится в сюжете. Мальчик попытался позвать на помощь, но в соседних дачах никого не было – и тогда он решил согреть отца.

"Я на него лег, он уже не говорил, он уже мычал, Самое главное – я думал, чтобы папа выжил", – сказал ребенок журналистам. 

Мама, как она говорит, не сразу поняла серьезность ситуации и вызвала полицию, когда вернулась домой с работы и увидела, что мужа и сына нет дома. Патрульные – лейтенант полиции Дмитрий Плендращий и старший лейтенант полиции Сергей Степаненко – с кинологом прочесывали лес и заметили потерявшихся на расстоянии 4 км от дороги, говорится в релизе полиции. 

"Сам мужчина лежал на спине, на снегу. А мальчик лежал на нем – грудь к груди. Нам показалось, что он пытался его греть. Когда мы начали парня поднимать и приводить в чувства, он не сразу проснулся. Нам сначала показалось, что мы опоздали", – сказал Степаненко. 

По словам Плендращего, и ребенок, и отец замерзли настолько, что мальчика "отдирали" от родителя. Мальчика одели в полицейскую куртку и так согрели. "[Ребенок] весь мокрый, шел дождь. Потом мороз ударил. Я, не раздумывая просто, снял куртку, отдал ему, чтобы хотя бы согрелся", – сказал полицейский. 

Отца, который был без сознания, и ребенка выносили из сугробов на руках, потом их передали врачам, говорится в сюжете. Так мальчик согревал отца около 12 часов, сообщает ТСН. 

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии (температура тела опустилась до 30 градусов, говорят врачи). 

"Он был в тяжелом состоянии, но самостоятельно дышал. Утром совершенно в ясном сознании был выписан домой. Обморожения не было ни на руках, ни на ногах. Но общее переохлаждение было", – рассказала заведующая отделением анестезиологии Павлоградской городской больницы №4 Наталья Сиренко "Сегодня". Как пишет издание, ссылаясь на врачей, еще несколько часов в лесу – и мужчина мог погибнуть. 

Ребенок, по словам медиков, "отделался испугом", его здоровью ничего не угрожает.

Мальчика в больнице навестили полицейские, там вручили ему благодарность и подарки. Мама называет 10-летнего сына героем. 

ВИДЕО
Видео: Головне Управління / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полиция, Павлоград, Днепропетровская область, больница, дождь, работа, мальчик, лес, ветер, родители
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шаловливая баба", "Жиголо откинулся". Семенович показала, что с ней произошло в первый день 2022 года
"Шаловливая баба", "Жиголо откинулся". Семенович показала, что с ней произошло в первый день 2022 года
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком, который сделали на заднем сидении машины
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком, который сделали на заднем сидении машины
Умерла легендарная актриса Бетти Уайт, не дожив до 100-летнего юбилея 17 дней
Умерла легендарная актриса Бетти Уайт, не дожив до 100-летнего юбилея 17 дней
"Две бабы лижутся", "Это сын Наташи Королевой и Тарзана?" Дочь Поляковой захейтили за фото поцелуя с бойфрендом
"Две бабы лижутся", "Это сын Наташи Королевой и Тарзана?" Дочь Поляковой захейтили за фото поцелуя с бойфрендом
Дэниел Крейг получил такой же рыцарский орден, как и Джеймс Бонд
Дэниел Крейг получил такой же рыцарский орден, как и Джеймс Бонд
"Кто-то трусы реже покупает", "Где она их каждую неделю находит?" Волочкова показала свою новую "влюбленность"
"Кто-то трусы реже покупает", "Где она их каждую неделю находит?" Волочкова показала свою новую "влюбленность"
Майли Сайрус потеряла наряд и пела топлес на новогодней вечеринке. В сети опубликовали видео
Майли Сайрус потеряла наряд и пела топлес на новогодней вечеринке. В сети опубликовали видео
"Эти сиськи". Рианна снялась в кружевном белье, и это видео посмотрели более 5 млн раз за пару часов
"Эти сиськи". Рианна снялась в кружевном белье, и это видео посмотрели более 5 млн раз за пару часов
Эминем установил рекорд на Spotify
Эминем установил рекорд на Spotify
"Усатый шикардосик", "Пусть стол так же ломится от еды". Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год
"Усатый шикардосик", "Пусть стол так же ломится от еды". Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год
  "Чтобы не лежали в люле, а были как тигрюли". Данилко с Белоконь без грима экспромтом поздравили украинцев с Новым годом. Видео
  "Чтобы не лежали в люле, а были как тигрюли". Данилко с Белоконь без грима экспромтом поздравили украинцев с Новым годом. Видео
"Что-то на миллиардерском", "Умеет жену сделать королевой". Галкин показал, как выглядит их с Пугачевой замок в Грязи
"Что-то на миллиардерском", "Умеет жену сделать королевой". Галкин показал, как выглядит их с Пугачевой замок в Грязи
"Жопа оттопырена", "Какой орех". Водонаева в узком платье похвасталась соблазнительными изгибами
"Жопа оттопырена", "Какой орех". Водонаева в узком платье похвасталась соблазнительными изгибами
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко
"Пися в ротик", "Давай в дырочку". Девять самых откровенных признаний "взрослой девочки" Оли Поляковой о сексе
"Пися в ротик", "Давай в дырочку". Девять самых откровенных признаний "взрослой девочки" Оли Поляковой о сексе
Поплавский показал сына, невестку и семилетнего внука
Поплавский показал сына, невестку и семилетнего внука
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (530457)
2
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами (247080)
3
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (192189)
4
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад (174510)
5
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру (62303)
6
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди (40099)
7
"Своя пацанка". Loboda снялась на корточках с разведенными ногами (38095)
8
"Куколка с потрясающей грудью", "Желаю выйти замуж". Тина Кароль появилась на публике в наряде любимого бренда без бюстгальтера (36162)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS