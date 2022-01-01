"Самое главное – я думал, чтобы папа выжил". В Днепропетровской области 10-летний мальчик 12 часов согревал отца и спас от обморожения в лесу

10-летний Артем и его отец потерялись в лесу в морозную и ветряную погоду, их нашли на расстоянии 4 км от дороги Скриншот: tsn.ua

Отец и сын ушли гулять в лес примерно в 13.00, примерно через пять часов мальчик – Артем – сообщил матери, что они потерялись. Также он сказал, что неподалеку от места, где они находятся, видел подвесной мост.

В сюжете ТСН от 30 декабря говорится, что после звонка матери телефон разрядился, а отцу мальчика стало плохо (по информации "Сегодня", у мужчины проблемы с сердцем). 10-летний Артем пытался тащить папу на санках, но те развалились и дальше они не смогли двигаться.

"Нам было холодно и страшно. Папа упал и сказал: "Зови помощь". Я пытался укатить [его на санях] – и упали вдвоем. И он уже не вставал", – рассказал ребенок.

На улице тогда шел дождь, температура воздуха опустилась до -10 ºС, дул ветер, говорится в сюжете. Мальчик попытался позвать на помощь, но в соседних дачах никого не было – и тогда он решил согреть отца.

"Я на него лег, он уже не говорил, он уже мычал, Самое главное – я думал, чтобы папа выжил", – сказал ребенок журналистам.

Мама, как она говорит, не сразу поняла серьезность ситуации и вызвала полицию, когда вернулась домой с работы и увидела, что мужа и сына нет дома. Патрульные – лейтенант полиции Дмитрий Плендращий и старший лейтенант полиции Сергей Степаненко – с кинологом прочесывали лес и заметили потерявшихся на расстоянии 4 км от дороги, говорится в релизе полиции.

"Сам мужчина лежал на спине, на снегу. А мальчик лежал на нем – грудь к груди. Нам показалось, что он пытался его греть. Когда мы начали парня поднимать и приводить в чувства, он не сразу проснулся. Нам сначала показалось, что мы опоздали", – сказал Степаненко.

По словам Плендращего, и ребенок, и отец замерзли настолько, что мальчика "отдирали" от родителя. Мальчика одели в полицейскую куртку и так согрели. "[Ребенок] весь мокрый, шел дождь. Потом мороз ударил. Я, не раздумывая просто, снял куртку, отдал ему, чтобы хотя бы согрелся", – сказал полицейский.

Отца, который был без сознания, и ребенка выносили из сугробов на руках, потом их передали врачам, говорится в сюжете. Так мальчик согревал отца около 12 часов, сообщает ТСН.

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии (температура тела опустилась до 30 градусов, говорят врачи).

"Он был в тяжелом состоянии, но самостоятельно дышал. Утром совершенно в ясном сознании был выписан домой. Обморожения не было ни на руках, ни на ногах. Но общее переохлаждение было", – рассказала заведующая отделением анестезиологии Павлоградской городской больницы №4 Наталья Сиренко "Сегодня". Как пишет издание, ссылаясь на врачей, еще несколько часов в лесу – и мужчина мог погибнуть.

Ребенок, по словам медиков, "отделался испугом", его здоровью ничего не угрожает.

Мальчика в больнице навестили полицейские, там вручили ему благодарность и подарки. Мама называет 10-летнего сына героем.

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