СБУ обезвредила группу, готовившую нападения в приграничных регионах Украины

По данным следствия, организаторы готовились к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты.

"По их замыслу это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах. Группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали кандидатов в состав банды. Для этого использовали связи среди представителей криминалитета", – рассказали правоохранители.

Во время обысков у организаторов группировки обнаружили специальные устройства радиочастотного угнетения, черновые записи с планами подготовки к разбойным нападениям, компьютерную технику и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности.

У фигурантов также изъяли взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы.