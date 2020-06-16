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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ предотвратила заказное убийство предпринимателя в Бахмуте

Жизнь частного предпринимателя из Бахмута Донецкой области и его семьи заказчик убийства оценил в $140 тыс. Правоохранители имитировали убийство бизнесмена, предоставили заказчику постановочные фото и задержали его.

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Задержали заказчика на конспиративной квартире
Задержали заказчика на конспиративной квартире
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о том, что житель Бахмута через посредника подыскивает исполнителей для убийства местного бизнесмена и его семьи, сообщили в пресс-службе СБУ 16 июня.

Мотивом преступления стали деньги. По данным заказчика, коммерсант занимается валютно-обменными операциями, он хранит дома наличными от $200 до 500 тыс. Жизнь предпринимателя и его родных злоумышленник оценил в $140 тыс., отметили в Службе безопасности Украины.

"Правоохранители имитировали обстановку пыток и убийства бизнесмена, его жены и сына, после чего заказчику сообщили об их "ликвидации". Для подтверждения расправы организатору были предоставлены соответствующие постановочные фото", – рассказали в ведомстве.

Задержали заказчика на конспиративной квартире. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: СБУ, убийство, Бахмут, предприниматель
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