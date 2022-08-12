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СБУ проверяет заявление Портникова о возможной прослушке квартиры во Львовской области

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Портников утверждает, что обнаружил устройство под диваном
Портников утверждает, что обнаружил устройство под диваном
Фото: Микола Княжицький / Fаcebook

Управление Службы безопасности Украины во Львовской области проинформировало 12 августа в Fаcebook об открытии уголовного производства по заявлению политического обозревателя, журналиста Виталия Портникова о прослушивании его жилья.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

"Львовское областное управление СБУ устанавливает все обстоятельства появления в квартире Виталия Портникова устройства, которое, по словам журналиста, могло использоваться для скрытой записи разговоров", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проводятся разыскные и процессуальные действия, "а также назначены экспертизы, которые должны установить, действительно ли обнаруженный предмет является специальным техническим средством и может ли он использоваться для негласного получения информации".

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О том, что Портников нашел в арендованной квартире подслушивающее устройство, сообщил 10 августа народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий. Нардеп опубликовал фото находки. "Это диктофон с возможностью долго вести запись", – написал Княжицкий.

Общественному Портников рассказал, что нашел диктофон "случайно – во время уборки под диваном", слежки за собой не наблюдал и не подозревает, кто мог установить устройство.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Виталий Портников, Николай Княжицкий, аренда, Львовская область, экспертиза, журналисты, прослушка, уголовное производство, слежка, квартира, находка, нардеп
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