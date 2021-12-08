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Глава МВД Сербии передал секретарю Совбеза РФ Патрушеву прослушку семинара российских оппозиционеров – Danas

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Вулин передал секретарю Патрушеву прослушку участников семинара российских оппозиционеров, утверждает газета
Вулин передал секретарю Патрушеву прослушку участников семинара российских оппозиционеров, утверждает газета 
Фото: EPA

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время визита в Россию в мае 2021 года передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву записи бесед участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде. Об этом 4 декабря сообщает Danas.

В Сербии россияне прослушивали лекции о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний, сообщил в Facebook один из организаторов семинара, российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза. Вторым организатором был бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. 

"Бывают спецслужбы, которые раскрывают заговоры, бывают те, которые их выдумывают. Надеюсь, Николаю Платоновичу [Патрушеву] будет интересно [это] почитать", – написал он.

Оппозиционер отметил, что через несколько недель после передачи Патрушеву материалов прослушки семинара Пивоваров был арестован российскими спецслужбами.

https://www.facebook.com/vladimir.karamurza.5/posts/10165650421390134

Danas утверждает, что прослушку на мероприятии с участием россиян вело Агентство безопасности и информирования Сербии (БИА).

По информации газеты, в Сербии создали рабочую группу по борьбе с цветными революциями, в деятельность которой входит предотвращение массовых демонстраций, а также слежка за оппозиционными деятелями и независимыми журналистами.

Контекст:

По данным опроса "Левада-центра", проведенного в мае 2021 года в России, менее трети россиян считают вероятными какие-либо протесты в своем городе. 28% опрошенных ответили, что возможны протесты с политическими требованиями, 30% – протесты против снижения уровня жизни. 

Последние массовые акции протеста в РФ состоялись в январе, феврале и апреле и были связаны с задержанием и арестом российского оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии, и давлением на членов его команды. В акциях приняли участие десятки тысяч людей по всей России. По данным "ОВД-Инфо", 23 января задержали более 4000 протестующих, 31 января – более 5500, 2 февраля – более 1400 человек. На последней акции, которая прошла 21 апреля, по информации "ОВД-Инфо", было около 1800 задержанных.

В мае 2021 года Пивоваров сообщил, что правоохранители сняли его с самолета в аэропорту Пулково (Москва). 

В июне стало известно, что суд арестовал Пивоварова на два месяца, его подозревают в "сотрудничестве с нежелательной организацией". 

Теги: Россия, оппозиция, Сербия, Николай Патрушев, открытая лекция, спецслужбы, прослушка
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