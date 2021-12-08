Глава МВД Сербии передал секретарю Совбеза РФ Патрушеву прослушку семинара российских оппозиционеров – Danas

В Сербии россияне прослушивали лекции о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний, сообщил в Facebook один из организаторов семинара, российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза. Вторым организатором был бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

"Бывают спецслужбы, которые раскрывают заговоры, бывают те, которые их выдумывают. Надеюсь, Николаю Платоновичу [Патрушеву] будет интересно [это] почитать", – написал он.

Оппозиционер отметил, что через несколько недель после передачи Патрушеву материалов прослушки семинара Пивоваров был арестован российскими спецслужбами.

Danas утверждает, что прослушку на мероприятии с участием россиян вело Агентство безопасности и информирования Сербии (БИА).

По информации газеты, в Сербии создали рабочую группу по борьбе с цветными революциями, в деятельность которой входит предотвращение массовых демонстраций, а также слежка за оппозиционными деятелями и независимыми журналистами.