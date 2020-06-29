Россияне еще долго будут жить в добровольном рабстве. Они не понимают, что когда власть не оставляет выбора, путь только один – выходить на улицы

В России идет так называемое "всенародное голосование", целью которого является одобрение россиянами поправок в конституцию. Главная из них – это обнуление президентских сроков, что позволит Путину продолжить править после 2024 года практически пожизненно.

На фоне этого очередного треша российские оппозиционеры и остатки нормальных граждан спорят между собой: голосовать ли против этих поправок, либо бойкотировать этот нелегитимный референдум, потому что результат заранее известен?

Они еще долго будут жить в этом добровольном рабстве, пока не поймут, что оба варианта являются неправильными. Потому что за свою свободу надо бороться, и когда власть не оставляет другого выбора, то путь только один – выходить на улицы.

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора