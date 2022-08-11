Украинский журналист Портников нашел у себя дома прослушку

Портников нашел у себя под кроватью записывающее устройство с инвентарным номером Фото: Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану / Facebook

"Убирая квартиру, в которой я поселился в конце февраля, когда началась война, я под кроватью нашел записывающее устройство. На устройстве был инвентарный номер. Я сообщил правоохранительным органам о своей находке, чтобы они расследовали этот инцидент", – сказал он.

Фото: espreso.tv

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий сообщил в Facebook, что найденное устройство – диктофон с возможностью долго вести запись.

"Вызвали полицию. Приехали быстро. Вызвали СБУ. Не едут. Как депутат Верховной Рады, прошу СБУ немедленно приехать и возбудить дело. Мы же не знаем, кто и с какой целью установил это устройство: наши службы, зарубежные или криминалитет", – написал политик.

Позднее он сообщил, что сотрудники СБУ также приехали и работают над делом.