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Украинский журналист Портников нашел у себя дома прослушку

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Портников нашел у себя под кроватью записывающее устройство с инвентарным номером
Портников нашел у себя под кроватью записывающее устройство с инвентарным номером
Фото: Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану / Facebook

Журналист Виталий Портников, ведущий программ на "Еспресо" и "Радіо Свобода", 10 августа нашел у себя дома во Львове подслушивающее устройство. Об этом он сам сообщил каналу "Еспресо".

"Убирая квартиру, в которой я поселился в конце февраля, когда началась война, я под кроватью нашел записывающее устройство. На устройстве был инвентарный номер. Я сообщил правоохранительным органам о своей находке, чтобы они расследовали этот инцидент", – сказал он. 

Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий сообщил в Facebook, что найденное устройство – диктофон с возможностью долго вести запись.

"Вызвали полицию. Приехали быстро. Вызвали СБУ. Не едут. Как депутат Верховной Рады, прошу СБУ немедленно приехать и возбудить дело. Мы же не знаем, кто и с какой целью установил это устройство: наши службы, зарубежные или криминалитет", – написал политик.

Позднее он сообщил, что сотрудники СБУ также приехали и работают над делом. 

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Теги: Львов, СБУ, Виталий Портников, Николай Княжицкий, журналисты, прослушка
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